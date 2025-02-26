EGO otobüsünü ateşe vermişti: O saldırgan için karar verildi

Ankara'da dün EGO otobüsünü yanıcı sıvı dökerek ateşe veren A.K., 'Mala zarar verme' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EGO otobüsünü ateşe vermişti: O saldırgan için karar verildi
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DHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:14

Dün sabah saatlerinde Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan M.D.'nin kullandığı EGO otobüsüne binen A.K., aracın sürücü kabini ve şoförün üzerine yanıcı sıvı dökerek ateşe verdi.

Yangın tüpüyle yangını söndüren şoför M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi, otobüste ise hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Ekipler, şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.’nin çok sayıda suç kaydının ve psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

A.K., çıkarıldığı mahkemede, 'Mala zarar verme' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Ankara #Ankara Şehir Hastanesi

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