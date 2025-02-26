Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:08

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:08

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Annem Ankara 12. bölümde ne olacak? Hasan hapisten çıkacak mı?

ANNEM ANKARA 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara’ yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Hasan’ın suçsuz olduğunu ortaya çıkarmak için çabalayan Zuhal’i şantiye şefinin polislere anlattıkları şoka uğratır. Tüm çabaları bu ifade ile boşa çıkmak üzeredir. Hasan’ın özgürlüğe kavuşması için umutlar azalmaktadır. Babasının yokluğuyla mücadele eden Başar’ı okulda da sancılı günler beklemektedir.

Burak ile okulda uğradıkları kötü muamele ikisini de bezdirecektir. Burak’ın gittikçe artan öfkesi önünde ne var ne yoksa yakıp yıkmak üzeredir. Herkes Hasan’a sırtını dönmüşken çocukları için Zuhal’in ona destek olmaktan başka yapacak bir şeyi yoktur. Fakat günün sonunda öğrendikleri acı gerçek hem Zuhal’i hem de Hasan’ı çok daha kötü günlerin beklediğinin habercisidir.