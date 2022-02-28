Eğrigöz Dağı'nda açılacak altın madenine tepki: 'Burayı harap etmek istiyorlar'

28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:44

Kütahya’nın Tavşanlı ile Simav ilçeleri arasında kalan ve Dağardı, Kavaklı, Örencik, Evciler köylerini içine alan Eğrigöz Dağı’nda Zenit Madencilik altın madeni açmak istiyor. Maden ocağı için bugün bölgede bilirkişi keşfi yapılacak.

Köylülerin altın madeni açılmak istenen bölgede bulunan tapulu arazileri için ‘acele kamulaştırma’ kararı verildi. Köylüler, açılmak istenen madene tepki gösterdi.

Örencik Eğrigöz Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Eskişehir Çevre Derneği ve TEMA Vakfı üyeleri, bölgelerinde altın madeni istemeyen köylülere destek vermek ve kamuoyu oluşturmak için bugün bir araya geldi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da köylülere destek verdi.

"İYİLİK GETİRMEYECEK PROJELERE KARŞIYIZ"

Kabukcuoğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile bölgede açılmak istenen altın madenine tepki gösterdi.

Kabukcuoğlu, şunları söyledi:

"Pek çok yerde olduğu gibi Örencik'te de Eğriöz Dağı'nda altın çıkarmayı düşünüyorlar. Altın, gittiği hiçbir yerde rahatlık, mutluluk, huzur getirmemiştir. Burası güzel bir tabiatın güzide parçası; ağaçları, dağları, suyuyla güzel bir parçası. Burayı altın yolu ile harap etmek istiyorlar. Biz İYİ Parti olarak, çevreye karşı olan, insanlara refah, iyilik getirmeyecek projelere karşıyız. Bununla ilgili etraflı araştırmalar yapılmalı. Halbuki duyduk ki burada birtakım köylülerin ellerindeki araziler satın alınmış. Ortada daha ÇED raporu, çalışma yok. Buradaki insanların arazileri alınmış. Diğer komşularıyla aralarında bir husumet yaratılmaya çalışılmış. Bunlar doğru şeyler değildir. Eğer bir şey yapılacaksa usulüne uygun yapılmalı. Hükümet bir an evvel bu oldubitti işlerinden vazgeçmeli. Örencikliler ne istiyorsa, tabiat ne istiyorsa ona kulak asılması lazım. Gelişigüzel, usulüne uygun yapılmayan girişimlere İYİ Parti olarak karşıyız."