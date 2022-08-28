Egzoz muayenesi olmayan araçlar tespit edilecek
Zonguldak'ta egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit edilebilecek. Denetimlerde egzoz muayenesiz araçların sürücülerine 2 bin 815 TL ceza uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi’nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu.
Bu doğrultuda Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Zonguldak'ta egzoz denetimleri yapılacağı, araçlarının egzoz muayenesini yaptırmayan vatandaşların egzoz ölçümlerini tamamlamadan trafiğe çıkmaması gerektiği, egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacağı ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacağı bildirildi.
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