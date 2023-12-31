Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 31.12.2023 - 12:38

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Ehliyet fiyatları ne kadar oldu? 2024 ehliyet harç ücretleri ne kadar zamlandı?

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2023 yılında son gelen artış ile beraber B Sınıfı’nda harç ücreti 2.489,90 TL olmuştu. Vakıf Payı 145 TL olurken ayrıca sürücü olmaya hak kazananlar ehliyet alırken değerli kağıt bedeli olarak 624 TL ödeme yapıyordu. Değerli kağıt bedeli A,B,F, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için 624 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre sürücü belgeleri (ehliyet) Değerli kağıt bedeli 990 lira oldu. Dolayısıyla ehliyet ücretlerinde harç bedeli artmadı. Gelen artış değerli kağıt bedelini kapsıyor.

İşte 2024'te uygulanacak ücretler

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL

BANKA ÇEKLERİ: 55 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL