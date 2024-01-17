Ehliyet sınavı için 'kopya düzeneği' hazırlayan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 23:04
Ehliyet sınavı için 'kopya düzeneği' hazırlayan 4 şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin girdiği e-sınavlarda kopya çekmeye yönelik düzenek kuran 4 kişinin kimliği tespit edildi.

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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