Ehliyet sınavı usulsüzlükleri büyüyor, e-imza çetesinin en önemli müşterileri kursiyerler olmuş: Kurs değil suç merkezi

Gazetemiz Cumhuriyet; kamu görevlilerinin e-imzalarını çalarak belgede sahtecilik ve sahte belge düzenleyen çetenin ehliyet sınavlarında notları değiştirmesine ilişkin sürücü kursları sahipleriyle işbirliği yaptığını gündeme getirdi. Cumhuriyet, iddianamede şüpheli bulunan “Sarıçam Sürücü Kursu”nun sahibi Mehmet Konur’un aracılık yaparak, 14 kursiyerinin sınav notlarını değiştirdiğini kamuoyuna aktardı.

KURS DEĞİL, SUÇ MERKEZİ

Çeteye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca mayısta hazırlanan ilk iddianameden ehliyet sınavlarında not değiştirmesine çeteye müşteri bulmada aracılık eden bir kurs yetkilisinin de Kahramanmaraş’ın Andıran ilçesinde bulunan “Ayyıldız Sürücü Kursu”nun sahibi Tayfur Toker olduğu saptandı. Toker’in çeşitli şüpheliden 40 bin TL, 60 bin TL gibi tutarlarda ücretler alarak, kişilerin sınav sonuçlarında usulsüzlük yapılmasına ortaklık ettiği belirtildi.

‘SEN SINAVA GİR ÇIK, BİZ HALLEDERİZ’

Davanın şüphelilerinden Ahmet Urtekin; 2024’te söz konusu kursa kayıt yaptırmasının ardından yazılı sınava girdiğini ve sınavdan 46 alarak başarısız olduğunu belirtti. Urtekin, kısa bir süre sonra e-devletinden sınavda başarı sağlayarak direksiyon sınavına girmeye hak kazandığını öğrendiğini aktardı. Bu olayı Toker’e sorduğunda “Sen sınava gir çık, biz hallederiz” yanıtını aldığını belirten Urtekin, bu yanıttan kaynaklı şüpheye düşerek direksiyon sınavına girmediğini bildirdi.

50 BİN TL’YE 22 PUAN YÜKSELTMESİ

Şüphelilerden Ahmet Zorlu ise Toker’in kendisine sınav sonucu ayarlayacağız yönünde söylemlerinden kaynaklı 60 bin TL ödeme yaptığını belirtti. Sınavda ilk etapta 44 aldığını belirten şüpheli Habib Akdeniz ise Tayfur Toker’in 50 bin TL karşılığında sınav sonucunu değiştirme teklifinde bulunduğunu, teklifi kabul ettiğini, teklifin sonucunda puanının 76’ya yükseltildiğini ve ödemeyi yaptığını belirtti.

‘SEN PARAYI GÖNDER KARIŞMA, SIKINTILI BİR DURUM YOK’

Şüphelilerden Mesut Keten ise yazılı e-sınavdan 48 puan alarak başarısız olması üzerine Toker’le görüştüğünü ve Toker’in kendisine yardımcı olacağını söyleyerek, bunun için 60 bin TL isteyip; “Ben bu işi hallederim sen merak etme. Yazılı sınavı geçeceksin. Sen parayı gönder gerisine karışma” dediğini aktardı. Bu işlemin nasıl olacağını sorması üzerine Keten; “Sen o kısmı boş ver sıkıntılı bir durum yok” yanıtını aldığını belirtti.

Şüpheliler, yazılı sınavı geçmesi için para ödedikten sonra Toker’in direksiyon sınavlarında sorun çıktığı bahanesiyle kendilerine dönüş yapılmadığını aktardı.

BELGELERİ YOK ETMEK İSTEMİŞLER

İddianamede Toker’in işlerine ilişkin tanık sıfatıyla ifade veren Salim K. ise Toker ve eşi Beyhan Toker’in gözaltına alındığı güne ilişkin; Toker’in kendisine ulaşarak iş yerindeki yazıhanede bulunan masadaki belgeleri ortadan kaldırması gerektiğini söylediğini, her ikisinin de onlarca insana sınavsız ehliyet vermek için yüklü miktarlarda para aldığını ve bu kişilere ehliyet verdiklerini bildiğini söyledi.

12 KİŞİDEN 437 BİN TL TOPLAMIŞ

İddianamedeki bilgilerden hareketle; Toker söz konusu usulsüz işlem için 12 kişiden toplam 437 bin 500 TL para aldı. Toker ifadesinde üstüne atılı hiçbir suçu kabuk etmediğini belirtse de iddianamede kendisi için; “Şüphelinin olay tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine belirsiz kez usulsüz olarak giriş yapılarak verilerin değiştirilmesi ve nihayetinde 3. kişiler lehine menfaat temin edilmesi eylemlerinin gerçekleştirilmesine iştirak ettiği” değerlendirmesi yapıldı.

ÜLKÜ OCAKLARINA DAYANAN BİRLİKTELİK

Toker ifadesinde çetenin elebaşısı olarak bilinen “Ziya Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu’yla aynı mahallede büyüdüklerini, 2006 – 2011 yılları arasında Ülkü Ocakları Osmaniye Kadirli İlçe Başkanlığı yaparken sürekli yanına geldiğini belirtti. Toker, Kadirli’ye gittiğinde Kadiroğlu’yla sürekli görüştüğünü; ancak aralarında ticari bir ilişkinin olmadığını savundu.