Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı

Gaziantep'te ehliyet sınavına yakasına gizlediği düğme şeklindeki kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 12:18
Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin tişörtünün yaka düğmesini açmasını istedi.

Yakasında düğme şeklinde kamera gören polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada tişörtünün yaka kısmı içerisinde kamera, taşınabilir wifi cihazı ve ses verici ile güç kaynağından cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirdi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


 


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