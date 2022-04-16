Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü ’böcek’ çıktı
Bursa'da ehliyet sınavına katılan bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyet sınavına katılan bir kişinin üzerinde edi kartı görünümlü 'böcek' bulundu. Yapılan aramalarda ayrıca kulak içi kulaklık, wifi cihazı, mikrofon düzeneği ve gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda, sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.
Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Video Haberler
- 'Hâlâ ölümcül olabiliyor'
- 'Suriyeliler gitsin diyenlere PKK'lı diyorlar'
- Fırtına facia yarattı: 167 kişi öldü
- Adana'da polise silahlı saldırı
- 'Olumsuzluklar çok yakında değişecek'
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Suriyeliler gitsin diyenlere PKK'lı diyorlar'
- Ali Erbaş'tan umre açıklaması
- 'İsteyen herkesin çalışacak işi var'
- 'Hâlâ ölümcül olabiliyor'
- 'Yeşili severim' sözlerine olay çıkış!
- Göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı başarısız
- Sude'den acı haber
- Rizeli yurttaş AKP'li belediyeyi şikayet etti
- 'Gazeteler üzerinden tasarruf olmaz'
- İzmir’in Çernobil’i için araştırma önergesi