Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimine 24 gözaltı
Malatya'da, ehliyet sınavında üzerlerinde kamera ile kulaklarında 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazıyla kopya çekme girişiminde bulunan 13 kişi yakalandı. Olayla ilgili 18'i yabancı uyruklu, 24 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde özel bir sürücü kursunda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak sürücü adaylarının tamamının yabancı uyruklu olduğu bunlardan 5 kişinin ise bir önceki sınavda kamera düzeneği bulundurduğunu, sınava girmeden ayrıldıklarını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler üzerlerindeki kıyafet içerisine gizlenmiş kamera ile kulaklık düzeneği bulunan 13 kişiyi ve şahıslarla irtibat halinde olan 6 organizatörü yakaladı. Şüphelilere ait 4 araçta arama yapan ekipler, çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Kamu bankalarından kredi kararı
- 7 kişilik aile, 2,5 aydır kurdukları çadırda yaşıyor
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!