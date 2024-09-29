Ehliyet sınavında dehşet: Eşi direksiyon sınavını geçemedi, görevli öğretmenin burnunu kırdı
Adana'da Murat V. (41), eşi Esma V.’nin (39) 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını geçememesinden sorumlu tuttuğu görevli öğretmen Baddal A.’nın (49) burnunu kırdı. Baddal A.’nın şikayeti üzerine Murat V. gözaltına alındı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Ev kadını Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi.
Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Adana #direksiyon #ehliyet sınavı
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