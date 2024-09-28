Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin ne zaman olduğu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?
Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü de belirlenen son tarihe odaklandı. Ehliyet yenileme süresinin ne zaman dolacağını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.
YENİLENMEYEN EHLİYETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu