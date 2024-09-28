Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin ne zaman olduğu yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?

Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:48

Eski tip ehliyetini yeni ehliyetle değiştirecek olan pek çok sürücü de belirlenen son tarihe odaklandı. Ehliyet yenileme süresinin ne zaman dolacağını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek? Yenilenmeyen ehliyetler iptal mi olacak?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.

YENİLENMEYEN EHLİYETLER İPTAL Mİ EDİLECEK?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.


Etiketler: #ehliyet #ne zaman bitecek? #Sürücü belgesi

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