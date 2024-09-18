Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:04

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, lastik botta 1’i çocuk olmak üzere 21 göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 


Etiketler: #kaçak göçmen #göçmenler #göçmen

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