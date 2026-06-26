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Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 24 ilde 98 gözaltı

Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 24 ilde 98 gözaltı

26.06.2026 22:41:00
Güncellenme:
DHA
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Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 24 ilde 98 gözaltı

Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 262 şüpheliden 98'i yakalanarak gözaltına alındı.
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Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 98'i gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADAYLARIN ÜZERİNE TEKNİK DÜZENEK

Yazılı ehliyet sınavına giren adayların üzerlerine ve kıyafetlerinin altına özel teknik ekipmanlar yerleştirilerek usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 262 şüpheliden 98'i yakalanarak emniyete götürüldü. Kimlikleri belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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