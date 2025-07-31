Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? 31 Temmuz ehliyet yenileme son gün mü olacak?

Türkiye’de 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürede sona gelindi. İçişleri Bakanlığı’nın çipli ehliyet sistemine geçiş zorunluluğu kapsamında, eski tip ehliyet sahiplerini ciddi para cezaları bekliyor. Peki, Ehliyet yenileme uzatıldı mı? 31 Temmuz ehliyet yenileme son gün mü olacak?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için süreyi daha önce 31 Aralık 2022’den 31 Aralık 2024’e, ardından vatandaşların ihtiyaçları ve başvuru yoğunluğunu göz önünde bulundurarak 31 Temmuz 2025’e uzattı. Bu karar, özellikle pandemi döneminde nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunlukların önüne geçmek ve sürücülerin mağduriyetini önlemek amacıyla alındı. Ancak, bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçerliliğini yitirecek ve bu belgelerle trafiğe çıkan sürücüler ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

2025 itibarıyla geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12.978 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu miktar, 2024’te 4.064 TL olan cezanın yeniden değerleme oranlarıyla artırılmasıyla ortaya çıktı. Eğer ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılırsa, %25 indirimle 9.733,5 TL’ye düşüyor. Ancak, bu yüksek cezadan kaçınmak için sürücülerin bir an önce ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, geçersiz ehliyetle araç kullanırken yakalanan sürücülerin belgelerine el konulabileceği de unutulmamalı.