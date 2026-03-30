Ehliyetine el konuldu, 2 saat sonra başka araç kullanırken yakalandı

30.03.2026 10:05:00
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, yaklaşık 2 saat sonra başka bir aracı kullanırken yakalandı. Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, U.E'nin kullandığı aracı durdurdu.

Kontrollerde, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi.

275 BİN LİRA CEZA

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.

Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

