‘Ehliyetsiz’ iddiası: Esenyurt'ta Yemen Konsolosluğu'na ait otomobil İETT otobüsüne çarptı

Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı Yemen Konsolosluğu'na ait otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken otomobil ve otobüste hasar meydana geldi.

‘Ehliyetsiz’ iddiası: Esenyurt'ta Yemen Konsolosluğu'na ait otomobil İETT otobüsüne çarptı
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:20

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Örnek Mahallesi Hoşdere Esenyurt Yolu'nda meydana geldi. 

Avcılar istikametinde giden 34 HO 2025 plakalı İETT otobüsü yolcu indirmek için durağa girdi. Bu sırada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen Yemen Konsolosluğu'na ait 06 CD 8809 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. 

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken otomobil ve otobüste hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Esenyurt #yemen #konsolosluk #iett

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