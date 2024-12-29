Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği konsolosluk işlemlerini askıya aldı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:16

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:16

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurur" ifadesi kullanıldı.

Konsolosluk işlemlerinin durdurulmasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, kimliklerinin açıklanmaması şartıyla Associated Press'e konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, Suriye Büyükelçiliğinin, Beşar Esad'ın bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.

SAHTE PASAPORT İDDİASI

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'in amcası Rıfat Esad'in oğlu Dureyd Esad'in eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü.

Suriye Dışişleri Bakanlığının, Beyrut Büyükelçiliği hakkında Esad ailesinden başka kişilere de pasaport verilip verilmediğini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.

Esad'in kuzeninin eşi Huzeym ve kızı Şems'in belgede sahtecilik suçundan gözaltında tutulduğu iddia edildi.