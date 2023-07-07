Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı!

Ordu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaldırıma çıkarak çarptığı 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:57
Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki yayalara çarptı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı!
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; ehliyetsiz Ardahan K.'nin (19) kullandığı 52 ADV 406 plakalı otomobil, iddiaya göre sağa dönüşte kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen Suriye uyruklu Hasan Adem'e (47)  çarptı. Savrulan araç, ardından park halindeki 52 AK 489 plakalı kamyonete, ardından kaldırımdaki Buse Koyun'a (25) ve bir mağazanın önündeki mobilyalara çarparak durdu. Kazada Hasan Adem ile Buse Koyun yaralandı. Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastanede tedaviye alınan Adem’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ardahan K.’nin Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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