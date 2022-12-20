Feci kaza... Hafif ticari araç kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ (18) ve Hivan Taşkıner'e (17) çarptı. Kazada, iki arkadaş hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.
Çavuşoğlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdu önünde kaldırımda yürüyen Şemsettin Karadağ ve Hivan Taşkıner'e çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle araç, iki arkadaşı yola savurdu. Kazada, Kız Öğrenci Yurdu binasının beton bahçe duvarının bir kısmı yıkılırken, demir korkuluklar ise yerinden çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadağ ve Taşkıner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Malatya Adil Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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