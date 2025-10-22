Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, dört kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Kaza, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Öykü Şahin yönetimindeki 26 AIC 470 plakalı otomobilin kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Öykü Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralananlar ise araçtan fırlayan yolcular A.S. (13), A.D. (13), E.K. (28) ve araç sahibi olduğu belirtilen H.D. (37) oldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.