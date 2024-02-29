EİB Başkanı Eskinazi'den MEB'e tarikat ve cemaat tepkisi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi katıldığı bir programda ÇEDES ve benzeri protokolleri hatırlatarak “Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar ve cemaatler ile sözleşme imzalayacağına yapay zeka kuruluşları ile anlaşma imzalamalıdır” dedi. AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Eskinazi'ye “ Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hakettiği şekilde mücadele edeceğiz” diye yanıt verdi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Eskinazi'ye sahip çıktı

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:19
EİB Başkanı Eskinazi'den MEB'e tarikat ve cemaat tepkisi
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi yapay zeka teknolojilerinin konuşulduğu bir organizasyonda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES ve benzeri protokoller imzaladığını hatırlarak, “Milli Eğitim Bakanlığı tarikatlar ve cemaatler ile sözleşme imzalayacağına yapay zeka kuruluşları ile anlaşma imzalamalıdır” dedi.

İNAN: MÜCADELE EDECEĞİZ

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Eskinazi'yi hedef aldı ve “Her seçim öncesi aynı isim 28 Şubat’ı çağrıştıran sözlerle tuhaf kıyaslamalarda bulunuyor.  'Çocuklarımız namaz kılacağına bale yapsın' diyen absürtlük neyse bu açıklamalar da öyle. Her geçen ay ihracat rekorları kıran, milli uçaklarını uçuran ve yapay zekadan en üst düzeyde istifade eden bir ülkede bu açıklama çağdışılıktır. Fahri konsolosu olduğu İsrail’in çocuk katliamlarına ses çıkaramayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir.  Bu zavallıyla İzmir ve ihracat kelimelerinin yan yana gelmesi şüphesiz hepimiz için ibretlik ve ders çıkarılması gereken bir hadisedir. Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hakettiği şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CHP ESKİNAZİ’YE SAHİP ÇIKTI

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise AKP’li İnan’a tepki göstererek Jak Eskinazi'ye sahip çıktı. "İzmir’in kıymetli iş insanı, yıllarını İzmir iş dünyasının odalarına, STK larına vermiş, gerçek bir İzmir sevdalısı, yurtseverliğine de defalarca şahit olduğumuz Jak Eskinazi İzmir’in değeridir. Jak abi demekten, yıllardır Üniversite mütevelli heyetinde, İZTO meclisinde birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğum abim, 14 Mayıs seçimleri sonrası bunların bu kadar pervasızlaşmasına engel olamadığımız için üzgünüm" ifadelerini kullandı.


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