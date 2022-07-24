Ek iş yapmak isteyenlere kapora tuzağı
Sosyal medya üzerinden İŞKUR'un adını kullanarak yurttaşlara evde paketleme işiyle ek gelir vaadinde bulunan dolandırıcılar, kaporasını aldıkları ürünleri göndermeyerek yüzlerce kişiyi mağdur etti.
İnterneti ve sosyal medya uygulamalarını yoğun olarak kullanan dolandırıcılar, son olarak açtıkları hesaplarla yurttaşlara, nikah şekeri, mum, sabun, tel toka ve kulak çubuğu gibi ürünlerin evde paketlenmesiyle ek gelir vadediyor.
Özellikle ev kadınlarını hedef alan dolandırıcılar, gönderecekleri ürünlere karşılık kapora talebinde bulunuyor.
Kapora olarak gönderilen paraların hesaplarına yatmasının ardından, çeşitli bahanelerle bir süre ürünleri göndermeyerek yurttaşları oyalayan dolandırıcılar, daha sonra kullandıkları hesapları silip, ortadan kayboluyor.
KİMLİK BİLGİLERİNİ DE ELDE EDİYORLAR
Dolandırıcılar, yurttaşları tuzaklarına çekmek için iknaya büyük önem verirken, para fotoğrafları ve bazı kişilerin bu işten gelir elde ettiğine dair videolar paylaşıyor.
Güven sağlamak için profil fotoğraflarında ve paylaşımlarında İŞKUR'un adını ve logosunu kullanan dolandırıcılar, son dönemde başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce kişiyi mağdur etti.
Mağdurların TC kimlik numaraları ve kimlik bilgilerini de elde eden dolandırıcıların, bu bilgileri kullanarak ilerleyen süreçte yeni mağduriyetlere neden olma ihtimali de bulunuyor.
Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İŞKUR, ilgili hesapların kapatılmasını talep ederken, vatandaşları "www.iskur.gov.tr" adresi haricinde yayımlanan kaynağı belirsiz iş ilanlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.
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