Antalya'da 'kapora dolandırıcılığı'na operasyon: 1 kişi yakalandı
Antalya’da kapora dolandırıcılığı yapan yabancı uyruklu kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapora dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu A.R.N'nin Güzeloba Mahallesi'nde beğendiği ev için bir emlakçıya 170 bin TL kapora verdiği ve sonrasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonrasında şüpheli İ.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Video Haberler
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- AVM'yi birbirine kattılar: Ünlü mağazada olay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Testlerden geçireceğiz'
- Kaçak çay operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
- AKP'li Başkan'dan AKP'liye tehdit
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Kapora dolandırıcılığı'na operasyon
- Fırtına facia yarattı: 167 kişi öldü
- 200’ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
- 'Aramızda duvar vardı; yıkılması lazımdı...'
- İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor
- Cumhuriyet Savcısı Günaydın hayatını kaybetti