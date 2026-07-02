Ek zamlara kapıyı kapatan iktidar emekli aylıklarının düşük olduğunu kabul etti: ‘Toparlayacağız inşallah’

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün “emekli tartışması” yaşandı. CHP, asgari ücret ve emekli aylıklarının düşüklüğünün nedenlerinin araştırılması amacıyla genel görüşme önergesi verdi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, 5 milyona yakın yurttaşın 20 bin liralık emekli aylığıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, “Bakın, bizi kıskandığı iddia edilen Avrupalı emekliler dünyayı dolaşırken bizim emeklilerimiz, bırakın dünyayı dolaşmayı, bugün çarşıya, pazara, markete çıkamaz hâle gelmiştir. Dün çoluğuna çocuğuna, torununa maddi yönden destekte bulunan emekliler, bugün çoluğundan çocuğundan yardım ister hâle gelmiştir” dedi.

‘39 BİN LİRA OLSUN’

Karakoz, asgari ücrete ocakta verilen zammın verilir verilmez eridiğini, ara zammın zorunlu hale geldiğini söyledi. Karakoz, Meclis tatile girmeden asgari ücret ile en düşük emekli aylığının mutlaka 39 bin lira bandına çekilmesi gerektiğini vurguladı.

‘SAÇMA SAPAN HARCAMALAR’

DEM Parti grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Özgül Saki, emeklileri hiç görmeyen iktidarın şirketeler kaynak bulduğuna işaret ederek, “NATO için saçma sapan harcamalara milyonlarca kaynak buluyor ama sıra emekliye geldiğinde gözü, kulağı kapalı bir şekilde burnunun dikine gidiyor. Ancak emekliler bu iktidarın sonunu getirecek. Emeklilerin mücadelesi hepimizin mücadelesidir” dedi.

‘YETERLİ GÖRMÜYORUZ’ İTİRAFI

AKP grubu adına Ankara Milletvekili Orhan Yegin söz aldı. Emeklilerin de diğer sabit gelirli kesimlerin de yaşadığı ekonomik sıkıntıları bildiklerini, onların hayatlarını iyileştirmek için daha büyük çabayı hep beraber ortaya koyduklarını savunan Yegin, şunları söyledi:

“Elbette ki bu adımları bugün için biz de yeterli görmüyoruz fakat biz bir adım atarken, bir karar verirken, bir icraat yaparken muhalefet gibi iktidar olma, yönetme, hesap verme sorumluluğunu taşımadan hareket etmiyoruz, edemiyoruz.”

Yegin, 2019 yılında bin TL olan alt taban aylığını yedi yılda tam 20 kat artırarak 20 bin TL’ye getirdiklerini söyledi. Bunun üzerine CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Yetiyor mu 20 bin lira?” karşılığını verdi. Yegin, “Bu yeterli mi? Asla yeterli değil, bunu yeterli bir kavram olarak söylemiyoruz. Bunun çok daha ötesine geçebilmenin; emeklilerimize, sabit gelirlilerimize çok daha yüksek bir refah sağlayabilmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu. Yegin, “‘Millete verilen lütuf gibi veriliyor, sadakaymış gibi vermekten’ bahsediliyor, asla! Milletine ram olmuş bir iktidarların siyasi literatüründe de üslubunda da asla bunlar yoktur, bunlar söz konusu değildir” dedi.

‘İTİRAFLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ’

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “İtiraflar için teşekkür ederiz Orhan vekilim” karşılığını verdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, “16.5 milyon emekli sürünmeye devam edecek anladığımız kadarıyla, anladık” dedi. AKP’li Yegin ise “Toparlayacağız inşallah” diye konuştu. CHP’li Ocaklı, “Orhan vekilim, itiraflar için teşekkürler. ‘Yapamıyoruz’ dediniz ya, o yeter bize” dedi. CHP’nin önergesi iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.