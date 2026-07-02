Ekili tarla ve anız yangınları üreticiyi zora sokuyor: 'Halkımız duyarlı olmalı'

Trakya'da iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıklar ve yağışsız hava, beraberinde kuraklığı da getirirken; son yıllarda artan yangınlar üreticiyi zarara soktu.

Bölgede 2023 yılında 7 bin 248 dekar, 2024'teyse 37 bin 115 dekar tarım alanı yangınlarda zarar gördü.

Özellikle buğday hasadı döneminde sıklaşan yangınlarda, 2025 yılında binlerce dekar tarım arazisi yandı. Bu sene de hasat devam ederken, özellikle Edirne ve Tekirdağ'da ekili alanlarda peş peşe yangınlar çıktı.

SİGARA İZMARİTİ UYARISI

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yangınlara karşı hem üreticilere hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu yıl zamanında gelen yağışlarla buğday veriminin iyi olduğunu söyleyen Arabacı, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yangınların üreticiyi zorladığını kaydetti.

Arabacı, "Maalesef ki yine önceki yıllarda yaşadığımız gibi, bu dönem geldiğinde buğday olgunlaştığında, çeşitli bölgelerden yangın haberleri geliyor. Gerek hiç biçilmemiş arazi gerek biçilmiş işte sapı bağlanmamış arazilerde ciddi zararlar var. Bugün bakıyoruz Lalapaşa bölgesinde var, Çanakkale bölgesinde var, her yerden yangın haberleri alıyoruz. Bunları görünce üzülüyoruz. Bir yıl boyunca emek vermiş üreticimiz, bir yıl boyunca para harcamış. Tam emeğinin karşılığını alacağı dönemde böyle yangınların olması, beklenmedik bir anda ürünün kül olup gitmesi, üreticimizi ciddi anlamda hem zora sokuyor hem üzüyor. O yüzden üreticilerimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Sigara izmariti atılmaması gerekiyor ya da cam şişe atmayalım. Çünkü bunlar güneşle buluştuğunda yangına dönebiliyor. O yüzden ben üreticilerimizden ve tüm halkımızdan önemle rica ediyorum" dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNDE ZARAR, SONUÇTA MİLLİ SERVET'

Yangınların en az seviyeye düşürülmesi için vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Arabacı, şöyle konuştu:

"Bir sürü emek verilmiş, bir yıl boyunca emek verilmiş. Tam bu emeğin karşılığının alındığı dönemde dikkat edelim. Ürünümüzün telef olmasını, yanmasını engellemek için mücadele edelim. Cam şişeleri atmayalım, sigara izmaritlerini atmayalım. Dikkatli olalım ve emeğe saygı duyalım. Tabii bu yangınlar bitmeyecektir. Her gün farklı bölgeden yangın haberi alacağız. Ama bunları minimuma düşürmek için öncelikle halk olarak hepimizin duyarlı olması lazım.

Duyarlı olursak, dikkat edersek inşallah bunları minimum seviyeye düşürürüz. Hem burada üreticilerimizin emeğinin karşılığını yok etmemiş oluruz. Bu durum ülke ekonomisine de zarar, sonuçta milli servet. Bu sadece üreticimizin kazancı değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir ürün bu. O yüzden ben halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Emeğe saygı duymasını istiyorum. İnşallah daha az yangınların olduğu bir dönem yaşarız diye umuyorum."

'DUYARLI OLALIM' ÇAĞRISI

Yangınların, yağışlara ve bölgeye göre sıklığının değiştiğini belirten Arabacı, "Buğday sapı olgunlaştıktan sonra bu yangınlar gittikçe çoğalıyor. Aşağı yukarı bu yağışlara göre değişiyor. Mesela buğday biçim dönemi de bazen bir hafta önce oluyor. Bazen bir hafta sonra oluyor. O yüzden, bu birkaç gün önce ya da sonra olması çok önemli değil. Önemli olan burada ürüne dikkat etmek, emeğe saygı duymak. Bunları yaparsak, inşallah daha az yangın haberleri duyarız. İnşallah daha az zarar ederiz. Hem üreticimiz az zarar eder hem ülke ekonomimiz az zarar eder. İnşallah bölgemiz için hayırlısı olur diye umuyorum. Tüm üreticilerimize, tüm halkımıza duyarlı olmasını temenni ediyorum" dedi.