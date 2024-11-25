Ekipler baskın yaptı: Adıyaman'da 'horoz dövüştüren' 6 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, horoz dövüştürdükleri esnada polis ekiplerinin baskınıyla karşılaşan 6 kişi gözaltına alındı.

Ekipler baskın yaptı: Adıyaman'da 'horoz dövüştüren' 6 kişi gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:58

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi yakınlarında bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti.

6 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bahse konu adrese baskın yapıldı. Baskında horoz dövüştüren 6 kişi gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken horozlar ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #horoz

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