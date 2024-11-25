Ekipler baskın yaptı: Adıyaman'da 'horoz dövüştüren' 6 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da, horoz dövüştürdükleri esnada polis ekiplerinin baskınıyla karşılaşan 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi yakınlarında bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti.
6 GÖZALTI
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bahse konu adrese baskın yapıldı. Baskında horoz dövüştüren 6 kişi gözaltına alındı.
Haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken horozlar ise muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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