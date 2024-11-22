Adıyaman'da 2 grup arasında 'arazi' kavgası: 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Besni'ye bağlı Kızılin köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında aynı nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 GÖZALTI
Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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