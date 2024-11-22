Adıyaman'da 2 grup arasında 'arazi' kavgası: 4 yaralı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:12

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:13

Besni'ye bağlı Kızılin köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında aynı nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 GÖZALTI

Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.