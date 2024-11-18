Adıyaman'da iş cinayeti... Beton döküm aracı devrildi: 1 işçi öldü
Adıyaman’da, beton döküm aracının devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapımı devam eden inşaatta beton döküm esnasında beton döküm aracı devrildi.
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Meydana gelen kazada inşaat alanında çalışan Muhammed Em (50), olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Muhammed Em’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Muhammed Em’in Ordu’dan Adıyaman’a çalışmaya geldiği ve cenazesinin Ordu’ya gönderileceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #adıyaman
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