Ekipler baskın yaptı... Niğde'de 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı

Niğde’de kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli ürünler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Ekipler baskın yaptı... Niğde'de 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 13:20

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 GÖZALTI

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 27 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 29 adet farklı marka ve çeşitte kaçak ürün bulundu.

Yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #kaçak #Kaçakçılık #Niğde

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