Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekipler baskın yaptı... Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

Ekipler baskın yaptı... Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

3.06.2025 17:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ekipler baskın yaptı... Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi.

DEĞERİ 5 MİLYON TL

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #sakarya #silah