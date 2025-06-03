Ekipler baskın yaptı... Sakarya'da 'kaçak silah' operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi.

DEĞERİ 5 MİLYON TL

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.