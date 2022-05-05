Ekipler harekete geçti: Acılık Deresi kırmızı renge büründü

Zonguldak'ta kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı dereye bırakıldı. Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

(İHA)
05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:07
Ekipler harekete geçti: Acılık Deresi kırmızı renge büründü
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Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı bırakıldı. Dereye kırmızı renkli atığın bırakıldığı gören yurttaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir martının, atıkların içerisinde durduğu da görüntülere yansıdı. Atıklar ise dere üzerinden Karadeniz'e aktı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirdi. Ekipler sahada incelemelerde bulundu. Çevredeki işyerlerini denetledi.

Denetlemeler sürerken yurttaşların  ise bu tür durumları anlık olarak kuruma bildirmeleri istendi.


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