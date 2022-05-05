Ekipler harekete geçti: Acılık Deresi kırmızı renge büründü
Zonguldak'ta kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı dereye bırakıldı. Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Belediye Bulvarı istikametindeki bir menfezden Acılık Deresi'ne kimyasal atık olduğu iddia edilen sıvı bırakıldı. Dereye kırmızı renkli atığın bırakıldığı gören yurttaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Bir martının, atıkların içerisinde durduğu da görüntülere yansıdı. Atıklar ise dere üzerinden Karadeniz'e aktı.
HAREKETE GEÇİLDİ
Görüntüler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri ihbarı değerlendirdi. Ekipler sahada incelemelerde bulundu. Çevredeki işyerlerini denetledi.
Denetlemeler sürerken yurttaşların ise bu tür durumları anlık olarak kuruma bildirmeleri istendi.
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