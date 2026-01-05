Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekipler takibe almıştı: Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan sevgililere gözaltı

5.01.2026 17:47:00
DHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan U.T. (35) ve sevgilisi B.I. (31) gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti ile mücadele' kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda takibe alınan U.T. ve sevgilisi B.I.'nın uyuşturucu sattığı belirlendi. Şüphelilerin otomobili, önceki gün durdurulup arandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekiplerin aramasında 18 parça halinde paketlenmiş 92,20 gram kokain, hassas terazi, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, 25 tabanca mermisi ve 7 bin 800 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. 

