Ekipler TEM yolunda durdurdu: Ev eşyası yüklü kamyondan 230 kilo skunk çıktı

Bolu'da, TEM yolunda ev eşyası taşınan kamyonda yapılan aramada, 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kamyon sürücüsü adliyeye sevk edildi.

DHA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:20
Ekipler TEM yolunda durdurdu: Ev eşyası yüklü kamyondan 230 kilo skunk çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları uygulama sırasında kamyonu durdurdu.

Ev eşyası taşınan kamyonda yapılan aramada, valiz ve çantalar içinde paketlenmiş 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü F.A. (41), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., adliyeye sevk edildi. 




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