Koç Üniversitesi’nden ‘uyuşturucu’ açıklaması: Şöför işten atıldı, suç duyurusunda bulundu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 11:34

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nda Koç Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilen aracı durdurdu. Şüpheli araçta yedi valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay üzerine Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde üniversitemizin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi’ndeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz."