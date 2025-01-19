Ekiplerden eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: Kocaeli'de 6 tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ekiplerden eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: Kocaeli'de 6 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:11

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Darıca ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 38 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 lira ele geçirildi.

5 KİŞİ SERBEST

"Uyuşturucu bulundurma veya kullanma" suçu kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişi serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

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