Samsun'un iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Atakum ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda M.K.'nin (33) iş yerinde yapılan aramada 830 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanım aparatı, 27 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin 300 lira ele geçirildi.
Ayvacık ilçesinde ise H.G.'nin evinde yapılan aramada 15 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 172 fişek ve 4 şarjör bulundu.
Operasyonlarda M.K. ve H.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı
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