Ekiplerden Kahramanmaraş’ta 'tefecilik' operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik olarak Afşin’de operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Ekiplerden Kahramanmaraş’ta 'tefecilik' operasyonu: 5 kişi tutuklandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:43

Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik ve nitelikli yağma suçları çerçevesinde, ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

5 TUTUKLAMA

Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #tehdit

İlgili Haberler

İBB soruşturmasında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Başa:

İBB soruşturmasında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Başa: "Tehditler nedeniyle koruma başvurusunda bulundum. Hukuku uyguladığım için buradayım"
ABD'den İran'a tehdit dolu sözler: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den İran'a tehdit dolu sözler: Sonuçlarına katlanacaksınız
Yakayı ele verdiler... Gazipaşa'da darp ve tehdit: 4 kişi tutuklandı

Yakayı ele verdiler... Gazipaşa'da darp ve tehdit: 4 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler