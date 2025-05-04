Ekiplerden Kahramanmaraş’ta 'tefecilik' operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:43

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:43

Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik ve nitelikli yağma suçları çerçevesinde, ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

5 TUTUKLAMA

Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.