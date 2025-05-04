Ekiplerden Kahramanmaraş’ta 'tefecilik' operasyonu: 5 kişi tutuklandı!
Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik olarak Afşin’de operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.
Afşin ilçesinde, yüksek faizle borç verdikleri kişilerden alacaklarını tahsil ederken zor kullanma ve tehdit iddialarıyla 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen tefecilik ve nitelikli yağma suçları çerçevesinde, ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
5 TUTUKLAMA
Bu operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: #tehdit
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