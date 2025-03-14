Ekiplerden 'sokak analizli' uyuşturucu baskını: 11 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğinde, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen "Sokak Analiz ve Projeli" operasyonlarda, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerden 'sokak analizli' uyuşturucu baskını: 11 tutuklama
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:32

Manisa'da istihbarat şube müdürlüğü destekli, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve ilçe narkotik suçlarla mücadele amirliklerince yapılan "Sokak, Analiz ve Projeli" çalışmalarda toplam 42 şüpheli şahsın ikameti, işyeri, araçları ve üstlerinde arama yapıldı.

Operasyonlarda 25,38 gram Fubinaca, 27,79 gram metamfetamin, 125 adet ecstasy hap, 45,86 gram esrar, 162 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tarihi eser sikke ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8 bin 100 TL ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla alakalı 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu baronu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

9 ilde ekiplerden 'uyuşturucu' baskınları: 24 tutuklama

9 ilde ekiplerden 'uyuşturucu' baskınları: 24 tutuklama
Şüphe üzerine durduruldular... Samsun'da 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Şüphe üzerine durduruldular... Samsun'da 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
ABD’nin en çok aradığı uyuşturucu baronlarından biri yakalandı

ABD’nin en çok aradığı uyuşturucu baronlarından biri yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler