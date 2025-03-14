Ekiplerden 'sokak analizli' uyuşturucu baskını: 11 tutuklama

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:32

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:34

Manisa'da istihbarat şube müdürlüğü destekli, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve ilçe narkotik suçlarla mücadele amirliklerince yapılan "Sokak, Analiz ve Projeli" çalışmalarda toplam 42 şüpheli şahsın ikameti, işyeri, araçları ve üstlerinde arama yapıldı.

Operasyonlarda 25,38 gram Fubinaca, 27,79 gram metamfetamin, 125 adet ecstasy hap, 45,86 gram esrar, 162 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tarihi eser sikke ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 8 bin 100 TL ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla alakalı 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.