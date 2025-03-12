Şüphe üzerine durduruldular... Samsun'da 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Samsun’un Yakakent ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 2 otomobildeki 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durduruldular... Samsun'da 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:09

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede ‘Narko alan’ uygulaması yaparken şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu.

Aramalarda, otomobillerin bazı bölmelerine gizlenmiş 52,1 gram skunk, 56 sentetik hap, 10,8 gram metamfetamin, 3 şeffaf kağıt, 1 esrar öğütme aparatı, 2 ecstasy hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Olayla ilgili otomobillerdeki F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) gözaltına alındı.


Etiketler: #amfetamin #Samsun

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