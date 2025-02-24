Ekiplerden Van'da operasyon: Tam 3 milyon TL değerinde...
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesindeki Çamlık Yol Kontrol Noktasında duyum üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.
HEPSİNE EL KONULDU
Açıklamada, "Araçta yapılan aramada piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı bin 335 adet çanta, 900 kilogram kuru üzüm, 2 bin 400 adet kıyafet, 646 adet ray-ban marka gözlük, 3 bin 800 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir" denildi.
Etiketler: #kaçak #kaçak tütün #Kaçakçılık
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