85 bin 600 adet ele geçirildi... Mersin’de kaçak makaron operasyonu: Gözaltılar var!

Mersin’de jandarma ekipleri kaçak sigara ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı.

85 bin 600 adet ele geçirildi... Mersin’de kaçak makaron operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:33

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada, merkezdeki Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 4 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti.

4 GÖZALTI

Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise 85 bin 600 boş makaron, 9 bin 600 dolu makaron, 136 kilo kıyılmış tütün ile 35 elektronik sigara ele geçirildi.


Etiketler: #Mersin

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