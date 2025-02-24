85 bin 600 adet ele geçirildi... Mersin’de kaçak makaron operasyonu: Gözaltılar var!
Mersin’de jandarma ekipleri kaçak sigara ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada, merkezdeki Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 4 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti.
4 GÖZALTI
Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise 85 bin 600 boş makaron, 9 bin 600 dolu makaron, 136 kilo kıyılmış tütün ile 35 elektronik sigara ele geçirildi.
Etiketler: #Mersin
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