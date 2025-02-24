85 bin 600 adet ele geçirildi... Mersin’de kaçak makaron operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:33

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:35

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada, merkezdeki Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 4 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti.

4 GÖZALTI

Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise 85 bin 600 boş makaron, 9 bin 600 dolu makaron, 136 kilo kıyılmış tütün ile 35 elektronik sigara ele geçirildi.