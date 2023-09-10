Ekmek almaya çıkmıştı: Emekli öğretmen 2 gündür kayıp
Antalya’nın Elmalı ilçesinde 2 gün önce ekmek almak için evden çıkan 74 yaşındaki emekli öğretmenden haber alınamıyor.
Yeni Mahalle’de eşiyle birlikte yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Hıdır Erol, geçen gün sabah saatlerinde eşine ekmek almaya gideceğini söyleyip evden ayrıldı.
Hıdır Erol’un aradan geçen süre içinde eve gelmemesi üzerine eşi çocuklarına haber verdi. Yakınları, yaşlı adamın evden çıkarken yanına aldığı cep telefonuna ulaşamayıp cevrede yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alamayınca 155 çağrı merkezini arayıp kayıp ihbarında bulundu.
Hıdır Erol’un polis tarafından arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
OĞLUNDAN YURTTAŞLARA ÇAĞRI
Hıdır Erol’un oğlu İnan Erol, babasının iki gün önce sabah saat 11.00’de evden ekmek almak için çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.
Erol, "Babamın herhangi bir rahatsızlığı yoktu günlük kendi ihtiyaçlarını karşılıyordu kendisini görenlerin mutlaka polise haber vermelerini istiyorum" dedi.
Hıdır Erol’un kaybolduğu gün üzerinde kısa kollu kareli gömlek ve mavi renkli kot pantolon bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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