‘Mobbinge uğradım’ diyerek intihar etmişti: MEB öğretmenin dosyasını kapattı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:13

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:13

25 yaşındaki öğretmen Saadet Harmancı, mobbinge uğradığını belirterek 2019’da intihar etmişti.

Evrensel'den Ramis Sağlam'ın haberine göre, öğretmeni ölüme götüren süreçle ilgili dosya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişleri tarafından “Mobbing yoktur” denilerek kapatıldı.

Sözleşmeli olarak ataması yapıldıktan sonra 2019’un mayıs ayında göreve başlayan Saadet Harmancı, okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından kendisine mobbing uygulandığını iddia etmişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım 2019’da yaşadıklarını dile getiren Saadet Öğretmen, “Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine. Üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allaha emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni. Her gün pamuk ipliğinize bağlısınız sözünden bıktım usandım” paylaşımında bulunmuştu.

Dönemin CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, sözleşmeli öğretmen Saadet Harmancı’nın mobbing sebebiyle yaşamını yitirmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşımıştı.