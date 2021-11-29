Ekmek kuyruğu Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:29

Ankara'da yağmur altında Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşların videosu gündemi sarsmıştı. Çeşitli tepkilerin dile getirildiği görüntülerde yurttaşlar, yağmur altında metrelerce kuyruk oluşturmuştu.

Söz konusu görüntülerin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız" dedi.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajı şöyle:

"Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü. Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız."