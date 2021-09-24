Ekmekten yine sinek çıktı

24 Eylül 2021 Cuma, 14:53

Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir hipermarkette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipermarketten alışveriş yapan yurttaşın aldığı ekmeğin içerisinden sinek çıktı.

Zabıta Müdürlüğü’ne şikayette bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen yurttaş, yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Zabıta Müdürü Tolga Ekim ise şikayete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bakacağını belirtirken, ekmeğin numune olarak sakladığı öğrenildi.

İhbar üzerine yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor.



