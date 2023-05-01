Ekonomi camiyi de etkiledi: 3 ihaleye de giren yok

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Yüksek fiyat artışları nedeniyle mevcut inşaatlar dururken ihaleler “sahipsiz” kaldı. Okul inşaatından camiye, yakıt alımından hastane yapımına kadar çok çeşitli alanı kapsayan ihaleler ya “istekli çıkmaması” ya da “tekliflerin yüksek olması” nedeniyle teker teker iptal edildi. Yalnızca 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında benzer gerekçelerle 180’den fazla okul inşaatı ihalesinin yapılamadığı biliniyor. Bu ihale kaosuna Kızılay’da inşa edilecek olması nedeniyle tartışma yaratan “Diyanet camisi” de dahil oldu.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 22 Haziran’da cami ve katlı dolmuş otoparkı için ihaleye çıktı. Ancak ihale, “geçerli teklif veren istekli çıkmaması” nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine ikinci ihale düzenlendi. 14 Eylül’de çıkılan ihale de aynı gerekçeyle iptal edildi. 3. ihale ise 21 Aralık’ta gerçekleştirildi. Bu ihalede de istenen sonuç alınamadı. ABB, söz konusu cami ve katlı otopark için dördüncü kez ihale ilanı yayımladı. Buna göre ihale açık usul ile 24 Mayıs’ta düzenlenecek. Kızılay Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek proje 29 Haziran 2020’de duyurulmuş ve 2021 sonuna kadar ibadete açılması planlanıyordu.