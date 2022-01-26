Ekonomik kriz çiçekçi esnafını da vurdu

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:02

Üst üste gelen zamlarla yurttaş geçim derdine düşünce lüks tüketim olarak görülen çiçeğe rağbet azaldı. 3-4 aydır doğru dürüst siftah yapamadığını belirten İzmirli çiçekçi Ayhan Akşen, "Eşim evlere temizliğe gidiyor. Onun kazandığı para ile idare ediyoruz. İnsanlar çiçek almak zorunda değil. Evine ekmek, çocuğuna bez almak zorunda. Ben, 30 yıllık esnaflık hayatımda 3-4 kere kriz yaşadım ama böylesini ilk defa görüyorum. Bu gidişle kepenk kapatacağım" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan çiçek Ayhan Akşen, üst üste gelen zamlar ve iş yapamamaktan dertli. 30 yıllık esnaf olduğunu ve 6 yıldır da çiçekçilik sektöründe çalıştığını belirten Akşen, maliyetleri karşılayamaz duruma geldiğini söyledi.

"BU GİDİŞLE KEPENK KAPATACAĞIM"

Akşen, evlere temizliğe giden eşinin kazandığı ile idare ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pandemi döneminde büyük zararlar gördük, mekanımız kapandı, satış yapamadık. 'Bugün geçecek, yarın geçecek' diye elimizden gelen çabayı sarf ettik. Kiramızı, elektriğimizi suyumuzu ödeyemiyoruz. Doğru dürüst açmadığımız işyerimize 500 lira elektrik, 300 de su faturası geldi. Bugün insanlar geliyor markete, askıda ekmek soruyor. Ben yaklaşık 3-4 aydır doğru dürüst siftah etmiyorum. Eşim sayesinde dükkanı döndürüyoruz ve ayakta durmaya çalışıyoruz. İnsanlar evine çiçek almak zorunda değil. Evine ekmek, çocuğuna bez almak zorunda. Ayakta durmak zorundayız. Komşum doğal gazlı evine soba kurdu. Çünkü yetiştiremiyor, adam emekli. Eşim olmasa ben de ayakta duramayacağım. 30 yıllık esnafım, ben bile kepenk kapatacağım."

"BORÇLA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çiçeklerini yaşatmaya çalıştığını dile getiren Ayhan Akşen, şöyle devam etti:

"Çiçek, ağaç, bitki, bunların hepsi canlı, yaşamaları gerekiyor. Ben bugün bunu sulamazsam yarın ölecek. Suyu kullanmak zorumdayım, aydınlatma için elektriği kullanmak zorundayım. İş yok. Ali’den Veli'den borç alıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. Krediler var. Yeni kredi çekemiyoruz, devlet bize destek vermiyor. En büyük sorun da bu. Devletimizi kötülemek istemiyorum ama açım ben. Benim bu şekilde yürütme şansım olmayacak, işletemeyeceğim yani. Ben, 30 yıllık esnaflık hayatımda 3-4 kere kriz yaşadım. Ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Şu günleri zor atlatıyoruz. Komşular, eş, dost sağ olsunlar birbirimize yardımcı oluyoruz. Hepimiz zordayız. Yan tarafımız market, orası da aynı; diğer tarafta elektrikçi var, o da aynı şeyi söylüyor. Daha önceleri ayakta duruyorduk çünkü esnafı destekliyordu hükümetler. Şimdi esnafı desteklemiyorlar. O yönden de sıkıntı var."