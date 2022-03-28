Ekonomik kriz çiftçiye bahçe yaktırdı!

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:19

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Bayram Yangın, baba mesleğini 35 yıldır yaptığını belirterek içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için narenciye bahçesindeki tüm ağaçları yaktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yanan ağaçları kepçeyle söken çiftçi, sebze ve ekmek için çalışacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

MAZOTA YETİŞEMİYORUZ

Ekmeğe muhtaç haldeyiz. Alım gücümüz bitti. Sattığım ürüne yüzde 10-20 zam yapabiliyorum. Ancak aldığım her şey yüzde 300 daha pahalı. Mazota yetişemiyoruz. Biz üretmezsek bu ülke nasıl kalkınacak? Üretmeyen bir ülke batmaya mahkumdur. Mersin'den Ankara 500, İstanbul 1000 kilometre uzaklıkta. Araba 5 lira yakıyor, İstanbul git-gel araba en az 15 bin lira…

BUNLAR ARTIK MİADINI DOLDURDU

10 ton limon alıp götürdüğünde kaç liradan satacak ki kurtarsın. Plastik paketleme, emek filan ayrı. Narenciye bahçemi yaktım, sebze ekmeye çalışacağım. Hayatımızı çekilmez hale getirdiler. Öteki gelen de aynı yaparsa onu da keseceksin. İyiyi bulana kadar değiştireceksin. Bunlar artık miadını doldurdu. Biz Tansu Çiller dönemini de gördük. O kriz olduğunda bile sezon sonu hasadı yaptık, cebimizde para kalırdı.