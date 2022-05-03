Ekonomik kriz, engelli yurttaşları da vurdu: Yaşamları dövize bağlı

03 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz ve artan döviz kuru engellilerin yaşamını de olumsuz etkiledi. Kullandıkları tekerlekli sandalyelerin ve yedek parçalarının fiyatı iki katından fazla artan binlerce engelli birey, peşi sıra gelen zamlar ve yaşanan tedarik sorunu nedeniyle evlerine mahkûm oluyor. Buca Engelliler Derneği Başkanı Harun Kara, “Engelliler ya belediyelerin sundukları araç desteği ile sokağa çıkabiliyor ya da hurda araçları kullanmak zorunda kalıyor” dedi.

Belediyelerin destekleriyle ayakta durabildiklerini söyleyen Kara, şöyle konuştu: “Sosyal yardım kriterlerine uyan engelli bireyler araç yardımı alabiliyor. Bazı arkadaşlarımız da bağış yoluyla veya kendi imkânlarıyla bu zorlukları aşmaya çalışıyor. Ya da hurda araçlar ve eski kullanılmayan parçaları kullanarak bu süreçte mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim verdiğimiz destekler de imece usulüyle sınırlı kalıyor. En basit parçalardan olan bir kumanda bile bugün 4-5 bin lira olmuş durumda. Bataryaları yenilemek ciddi bir masraf. En düşük seviyedeki basit bir akülü sandalyenin fiyatı 15 bin lira. Kaldı ki o bile yurtdışından hemen isteyince gelen bir şey değil. İthalata bağımlı durumdayız. İhtiyacı olan araştırıp, firmalarla görüşüp yurtdışından sipariş etmek ve beklemek zorunda kalıyor. Maalesef ülkemizde bu araçların üretimini yapan bir firma yok. Yerli üretim olmadığından yurtdışına muhtacız. Sadece ücretli tamirat yapan dört tane firma var.”